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  1. В Україні

Нацбанк вніс дві нові платіжні системи до переліку важливих об’єктів платіжної інфраструктури

13:26, 4 березня 2024
До категорії важливих платіжних систем віднесено шість платіжних систем.
Нацбанк вніс дві нові платіжні системи до переліку важливих об’єктів платіжної інфраструктури
Джерело фото: Jonas Leupe / Unsplash
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У Національному банку повідомили, що у межах реалізації функції оверсайту за результатами моніторингу діяльності у 2023 році було визначено перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні.

Так, єдиною системно важливою платіжною системою, як і в попередні роки, стала Система електронних платежів (СЕП) НБУ.

До категорії важливих платіжних систем віднесено шість платіжних систем, а саме: 

  • «MasterCard», MasterCard International Incorporated, США;
  • «Visa», Visa International Service Association, США;
  • «NovaPay», ТОВ «НоваПей», Україна;
  • «PrivatMoney», АТ КБ «ПриватБанк», Україна;
  • «MONEYCOM», ТОВ «СВІФТ ГАРАНТ», Україна;
  • «Фінансовий світ», ТОВ «Українська платіжна система», Україна.

Дві платіжні системи – «PrivatMoney» та «MONEYCOM» – є новими в переліку порівняно з 2022 роком.

Крім того, за підсумками діяльності у 2023 року визначені важливі учасники системно важливих і важливих платіжних систем: 

  • АТ КБ «ПриватБанк» (СЕП НБУ, «MasterCard», «Visa»);
  • АТ «ПУМБ» («PrivatMoney»);
  • ТОВ «ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» («Фінансовий світ»).

Також за результатами 2023 року визначені три важливі технологічні оператори платіжних послуг: ТОВ «ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕССІНГ», ПрАТ «Український процесінговий центр» та ТОВ «ТАС ЛІНК».

У НБУ зазначили, що розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості Національний банк здійснює щорічно за підсумками їх діяльності протягом попереднього року.

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