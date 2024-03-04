Нацбанк вніс дві нові платіжні системи до переліку важливих об’єктів платіжної інфраструктури

До категорії важливих платіжних систем віднесено шість платіжних систем.

Джерело фото: Jonas Leupe / Unsplash

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У Національному банку повідомили, що у межах реалізації функції оверсайту за результатами моніторингу діяльності у 2023 році було визначено перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні.

Так, єдиною системно важливою платіжною системою, як і в попередні роки, стала Система електронних платежів (СЕП) НБУ.

До категорії важливих платіжних систем віднесено шість платіжних систем, а саме:

«MasterCard», MasterCard International Incorporated, США;

«Visa», Visa International Service Association, США;

«NovaPay», ТОВ «НоваПей», Україна;

«PrivatMoney», АТ КБ «ПриватБанк», Україна;

«MONEYCOM», ТОВ «СВІФТ ГАРАНТ», Україна;

«Фінансовий світ», ТОВ «Українська платіжна система», Україна.

Дві платіжні системи – «PrivatMoney» та «MONEYCOM» – є новими в переліку порівняно з 2022 роком.

Крім того, за підсумками діяльності у 2023 року визначені важливі учасники системно важливих і важливих платіжних систем:

АТ КБ «ПриватБанк» (СЕП НБУ, «MasterCard», «Visa»);

АТ «ПУМБ» («PrivatMoney»);

ТОВ «ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» («Фінансовий світ»).

Також за результатами 2023 року визначені три важливі технологічні оператори платіжних послуг: ТОВ «ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕССІНГ», ПрАТ «Український процесінговий центр» та ТОВ «ТАС ЛІНК».

У НБУ зазначили, що розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості Національний банк здійснює щорічно за підсумками їх діяльності протягом попереднього року.

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