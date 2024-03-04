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  1. В Україні

Центр уряду буде запущено до 2025 року, — міністр Олег Немчінов

14:01, 4 березня 2024
Центр уряду може перейняти на себе питання організаційного кадрового забезпечення міністерств.
Центр уряду буде запущено до 2025 року, — міністр Олег Немчінов
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Міністр Кабінету мністрів Олег Немчінов допускає запуск Центру уряду до 2025 року. Про це він розповів у інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Ми поставили це в план дій урядів на цей рік і як пріоритет для розробки відповідного законопроєкту. Це фактично формування на базі секретаріату Кабінету Міністрів органу, який значно посилює координацію, і з боку Міністерств і ЦОВВ, і експертність документів... Формування сильного Центру уряду – це передусім розробка правильної нормативної бази. Плюс ми повинні розглядати Центр уряду в контексті загального завершення реформи державного управління і позбавлення уряду непритаманних функцій», - зазначив Немчінов.

Міністр наголосив, що формування Центру уряду - це посилення можливості уряду щодо ухвалення нормотворчих документів і посилення регламентної роботи, «той інструмент, який дозволить «урядовій машині» працювати злагоджено і стабільно».

Немчінов також пояснив, чим Центр уряду відрізнятиметься від Секретаріату Кабміну.

«Секретаріат, за великим рахунком, є допоміжним органом, який готує засідання уряду та забезпечує діяльність керівництва уряду, а Центр уряду має бути тим органом, який, отримавши відповідний статус, робитиме правильну експертизу, що стосуватиметься загалом політики міністерств і ЦОВВ», — уточнив він.

«Тобто, щоб ці політики чітко були закріплені за відповідними експертами в Центрі уряду і відповідним чином відображалися при винесенні нормативки, зокрема на засідання уряду», - додав міністр.

Також Немчінов зазначив, що Центр уряду може перейняти на себе питання організаційного кадрового забезпечення міністерств.

«Тому що зараз, коли ми робили комплексно-функціональне обстеження, ми подивилися за деякими міністерствами і ЦОВВ, функція обслуговування перевищувала понад 30%, що більше, ніж загальноприйнята практика в країнах Європейського Союзу. Для міністерств ми думали над тим, щоб централізувати це. Ми вже декілька років працюємо з проєктом HRMIS, який займається кадрово-фінансовим забезпеченням державної служби. Зараз триває його аудит, тому що ми хочемо зрозуміти, на якій він стадії, і чи ми можемо при формуванні Центру уряду його повноцінно використати для міністерств», - розповів міністр.

За його словами, за наявності нормального цифрового елемента можна багато функціоналу від міністерств забрати на Центр уряду, «і не буде потреби в такому великому апараті з обслуговування».

На думку Немчінова, керівником Центру уряду має бути державний секретар Кабміну.

«Ми запланували собі перший квартал цього року, тобто фактично маємо ще місяць для того, щоб зробити перший концепт, і я маю надію, що в першому півріччі ми зможемо вже перейти до обговорення проєкту закону з експертним середовищем. Тому що це досить серйозний документ, він стосується, зокрема, винесення змін щодо політичного статусу. Тому що ні для кого не секрет, що є юридичні баталії щодо того, чи Секретаріат Кабміну має бути юридичною особою, чи мають бути як інші органи, які забезпечують роботу Верховної Ради чи президента України», - зазначив він.

Міністр також припустив, що Центр уряду може запуститься ще до 2025 року.

Раніше ми писали, що в Україні можуть створити новий орган – Центр уряду.

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