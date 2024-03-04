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«Вони зробили це недостатньо чітко»: рішення Верховного Суду США може спричинити іншу кризу, оскільки він фактично переадресував вирішення питання про можливість дискваліфікації Дональда Трампа до парламентарів.

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Визначена для дисциплінарних інспекторів будівля знаходиться у аварійному стані.

Щире каяття особи можливе на будь-якій стадії кримінального процесу – Верховний Суд

Про щирість каяття особи свідчить її поведінка після вчинення злочину, зазначив Верховний Суд.

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У касаційній скарзі прокурор вказував, що він не брав участі у розгляді, проведеному в порядку, передбаченому ст. 382 КПК, тому не був обізнаний про ухвалення вироку і його зміст, а копія вироку надійшла до прокуратури значно пізніше.

Суд шляхом здійснення правосуддя лише застосовує норми закону, однак не може перебирати на себе функції законодавчого органу, – позиція ОП ККС ВС

Об’єднана палата ККС ВС висловилася щодо тлумачення ознаки «в умовах воєнного стану» при кваліфікації крадіжки, за яку законодавець під час війни передбачив безальтернативну санкцію позбавлення волі від 5 років.

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Киянин відправив поліції відео, де авто проїхало на червоний сигнал світлофора: чи покарали порушника

11:37, 4 березня 2024
У Подільському районі столиці водій Toyota проїхав на заборонний сигнал світлофора.
Киянин відправив поліції відео, де авто проїхало на червоний сигнал світлофора: чи покарали порушника
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У Києві притягнули до відповідальності водія автомобіля Toyota, який проїхав на заборонний сигнал світлофора у Подільському районі міста. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Відео з правопорушенням передав правоохоронцям небайдужий громадянин. Інспектори розшукали та зупинили порушника.

З водієм була проведена профілактична бесіда, щодо недопущення таких порушень в майбутньому та винесена на нього постанова за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

У поліції нагадали, що за таке порушення передбачено штраф — 510 гривень.

Раніше ми писали, що у Києві п’яний водій намагався втекти від поліції.

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