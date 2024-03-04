На Сумщині виявили схрон з боєприпасами ворога, фото

За оперативною інформацією, він призначався для ДРГ ворога, які були нейтралізовані Силами оборони України.

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Поблизу кордону на Сумщині виявили схрон боєприпасів, обладнаний військовими рф. Як повідомили у Державному бюро розслідувань, ворожий схрон виявили під час оперативних заходів.

За оперативною інформацією, він призначався для ДРГ ворога, які були нейтралізовані Силами оборони України під час деокупації території Сумської області.

У замаскованому в лісосмузі сховищі зберігалось майже сорок протитанкових мін, 10 саморобних вибухових пристроїв, два гранатометних постріли та два ящики з патронами калібру 14,5 мм.

У ДБР пишуть, що після проведення експертизи, вилучені боєприпаси будуть передані на потреби Сил оборони.

Кримінальне ж провадження за фактом знахідки розслідує ГУНП в Сумській області.

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