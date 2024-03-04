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  1. В Україні

Люди з II-III групою інвалідності мають пройти повторний медогляд, — офіцер Нацгвардії

12:07, 4 березня 2024
Повторне обстеження допоможе визначити можливість задіяння особи у війську.
Люди з II-III групою інвалідності мають пройти повторний медогляд, — офіцер Нацгвардії
Фото: tsn.ua
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Люди з ІІ та ІІІ групою інвалідності мають пройти повторне обстеження для визначення їх ролі у лавах Сил оборони. Про це заявив офіцер Національної гвардії України Сергій Позняк.

«Зараз у нас мобілізаційний потенціал упав, тому нам потрібно цей параметр підтягувати. Треба переглянути всіх, хто має 2-3 групи на предмет можливості задіяння у війську», — зазначив Позняк.

Офіцер НГУ наголосив, що військова служба не завжди пов’язана із безпосередньою участю в бойових діях.

За його словами, є штабна, фортифікаційна та інструкторська робота, де людина з інвалідністю може бути задіяна.

Раніше ми писали, що осіб, які після 24 лютого 2022 року мають інвалідність ІІ та ІІІ груп, змусять пройти повторний медичний огляд. Таке рішення було підтримане Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки.

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