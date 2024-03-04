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Які банкноти найчастіше підробляли у 2023 році – у НБУ розкрили статистику

21:37, 4 березня 2024
Більшість вилучених з обігу підробок припадала на банкноти трьох номіналів.
Які банкноти найчастіше підробляли у 2023 році – у НБУ розкрили статистику
Джерело фото: НБУ
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У 2023 році на 1 млн штук справжніх банкнот гривні припадало близько 2,1 підроблених банкноти. У 2022 року – близько 2,2 банкноти. Про це повідомили у Національному банку України.

У НБУ наголошують, що за результатами моніторингу щодо вилучення з обігу банкнот нацвалюти за підсумками минулого року, рівень підроблення банкнот гривні у 2023 році залишався низьким.

Для порівняння, згідно з інформацією Європейського центрального банку, цей показник у країнах Євросоюзу у 2023 році майже у вісім разів вищий і становив приблизно 16 банкнот євро, за підсумками 2022 року – 13 банкнот.

Як пишуть у Нацбанку, найчастіше у 2023 році підробляли банкноти старого зразка, зокрема більшість (93%) вилучених з обігу підробок припадала на банкноти трьох номіналів:

  • 200 грн (61% від загальної кількості вилучених підробок та 41% від їхньої загальної суми);
  • 500 грн (24% та 41% відповідно);
  • 100 грн (8% та 3% відповідно).

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти гривні становили лише 7%.

Рівень підроблення банкнот іноземної валюти торік також був низьким. За 2023 рік в Україні вилучили з обігу менше ніж сімсот підроблених банкнот іноземної валюти, у 2022 році – близько шестисот.

Серед них переважали долари США – 97% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти. На банкноти євро припадало лише 3% вилучених підроблених банкнот іноземної валюти.

Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів:

  • 100 та 50 доларів США (92% та 7% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США);
  • 50 та 200 євро (39% та 30% від загальної кількості вилучених підроблених євро).

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