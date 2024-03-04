На Миколаївщині чоловік викрав і тримав 8-річну дівчинку у сховку під землею

За межами села поліцейські разом із місцевими жителями знайшли замасковану схованку під землею, у якій знаходився чоловік разом із викраденою дівчинкою.

Ввечері 1 березня до поліції надійшло повідомлення від рідних 8-річної дівчинки про те, що близько 20:00 вона раптово зникла з дому. Як зазначили у відділі комунікації поліції Миколаївської області, рідні повідомили правоохоронцям, що мають підозри, що дитину міг викрасти колишній співмешканець її бабусі, який тривалий час мешкав разом із сімʼєю.

Для пошуку дівчинки відразу була розгорнута масштабна розшукова поліцейська операція та створено оперативний штаб.

Правоохоронці обстежили усі будівлі та приміщення селища і його околиці у радіусі п'яти кілометрів, також оглянули колодязі, лісосмуги, пустирі та поля. До пошуків дитини залучили аеророзвідку.

У результаті за межами села поліцейські разом із місцевими жителями знайшли замасковану схованку під землею, у якій знаходився чоловік разом із викраденою дівчинкою.

Дитину правоохоронці відвезли до медичного закладу, а чоловіка доставили до поліції, де слідчі затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині з дівчинкою працюють психологи.

За процесуального керівництва обласної прокуратури поліцейські повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» Кримінального кодексу України. Слідчі звернулись до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою.

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