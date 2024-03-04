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  1. В Україні

Денис Малюська роз’яснив, чи скорочуватимуть термін відбування покарання ув'язненим, які стануть на захист України

13:07, 4 березня 2024
Міністр зазначив, що оптимальним було б зарахування служби в певних пропорціях до відбутого покарання.
Денис Малюська роз’яснив, чи скорочуватимуть термін відбування покарання ув'язненим, які стануть на захист України
Фото: nas.gov.ua
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», можливість мобілізації засуджених в Україні розглядається як один із потенційних інструментів для забезпечення поповнення української армії.

Стало відомо, чи планують скорочуватимуть термін відбування покарання ув'язненим, які стануть на захист України. Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська у інтерв’ю «РБК-Україна».

Міністр зазначив, що оптимальним було б зарахування служби в певних пропорціях до відбутого покарання.

«Гарне виконання своїх обов'язків як військового та певні досягнення – це цілком мав би бути фактор для того, щоб суд або скорочував, або звільняв від відбування покарання, навіть якщо строки ще не вичерпались», – підкреслив Денис Малюська.

Очільник Мін’юсту додав, це можливий шанс ув'язненим показати, що вони ресоціалізувалися, є безпечними, воюють і перебувають на одному боці з усіма нами.

Раніше ми писали, які зміни до Кримінального кодексу пропонуються у поправках до законопроекту про мобілізацію.

Також Федір Веніславський пояснив, як мобілізація стосуватиметься засуджених осіб.

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