Мінфін анонсував підвищення військового збору та акцизів для наповнення бюджету

Підвищення військового збору стосуватиметься юридичних осіб – платників податку на прибуток підприємств і платників єдиного податку третьої та четвертої груп, а також ФОПів – платників єдиного податку.

Мобілізація додаткових доходів державного бюджету України на 2024 рік передбачає заходи зі збільшення надходжень від військових, акцизних зборів і запровадження щомісячної сплати авансових внесків із податку на прибуток підприємствами, що здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним. Як пише «Інтерфакс-Україна», про це повідомило Міністерство фінансів на запит агентства.

«Пропозиції включають мінімальні підвищення ставок (переважно на рівень від 0,1% до 1,5%)», - сказано у відповіді.

У Мінфіні нагадали, що в грудні 2023 року представники влади України та експерти МВФ сформували робочу групу для напрацювання пропозицій щодо короткострокових заходів із підвищення доходів у 2024 році. Ці заходи забезпечать додаткові надходження поточного року щонайменше 0,5% ВВП, або 44,2 млрд грн.

Уточнюється, що зміни у сплаті військового збору стосуватимуться юридичних осіб - платників податку на прибуток підприємств і платників єдиного податку третьої та четвертої груп, а також фізичних осіб-підприємців - платників єдиного податку першої, другої, третьої та четвертої груп.

Крім того, додатковий військовий збір, як передбачається, торкнеться

покупців банківських металів у банків і легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації в Україні,

продавців нерухомості,

роздрібних продавців ювелірними виробами із золота, платини й дорогоцінного каміння,

операторів стільникового зв'язку, що надають будь-які послуги мобільного зв'язку.

«Пропозиції також передбачають приведення акцизного податку на пальне у відповідність до мінімальних стандартів ЄС, запровадження акцизного податку на води, включно з мінеральними й газованими, з додаванням цукру або інших підсолоджувальних чи ароматичних речовин, і розширення переліку підакцизних товарів за рахунок оподаткування акцизним податком рослин роду коноплі», - додав Мінфін.

Очікується, що до кінця першого кварталу 2024 року відповідні законопроєкти буде подано на розгляд Кабінету Міністрів і їх розгляне Верховна Рада, уточнили в міністерстві.

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