Україна отримає переговорну рамку щодо вступу до ЄС у березні, — Денис Шмигаль

Україна та Єврокомісія можуть досить швидко розпочати переговори.

Україна отримає переговорну рамку щодо вступу до Євросоюзу вже у березні цього року. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

«Нарешті, євроінтеграція. Її динаміка має залишатися такою ж високою, як і в попередні два роки. Єврокомісія підтвердила, що переговорна рамка з боку ЄС буде готовою вже у березні», - зазначив Шмигаль.

За його словами, це означає, що Україна та Єврокомісія можуть досить швидко розпочати переговори.

«Зі свого боку в стислі терміни виконаємо всю «домашню роботу» і розраховуємо на оперативність європейських партнерів в ухваленні політичних рішень», - додав прем'єр.

Раніше Ольга Стефанішина повідомила, коли Україна очікує отримати переговорну рамку щодо вступу до ЄС.

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