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В УПК исправят недостатки технического характера

07:55, 12 марта 2024
В частности, в статье 309 УПК формулировки исправят на «другие определения следственного судьи обжалованию не подлежат и возражения против них могут быть поданы во время подготовительного производства в суде».
В УПК исправят недостатки технического характера
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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять в целом законопроект 10274, внесенный народным депутатом Сергеем Демченко, которым в Уголовном процессуальном кодексе исправят недостатки технического характера.

В частности, в настоящее время в ч. 2 статьи 64-2 УПК предусмотрено «третьим лицом, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте, возникают с момента обращения прокурора в суд с ходатайством об аресте имущества», в ч. 3 ст. 309 УПК «Жалобы на другие определения следственного судьи не подлежат обжалованию и возражения против них могут быть поданы во время подготовительного производства в суде», а в ч. 4 ст. 568 УПК, что «имущество, предусмотренное пунктом 1 части третьей настоящей статьи, не передается запрашиваемой стороне».

Как указывает автор, нормы, к которым данным проектом Закона предлагаются изменения, при буквальном их толковании, лишены содержания, которое закладывалось в такие нормы при их формулировке законодателем.

Следовательно, данным законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которыми исправить недостатки технического характера в следующих нормах:

  • в части второй статьи 64-2 предусмотреть, что права и обязанности третьего лица, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте, возникают с момента обращения прокурора в суд с ходатайством об аресте имущества»;
  • в части третьей статьи 309, что «другие определения следственного судьи обжалованию не подлежат и возражения против них могут быть поданы в ходе подготовительного производства в суде»
  • в части четвертой статьи 568, что «имущество, предусмотренное пунктом 1 части третьей настоящей статьи, не передается запрашивающей стороне или его передача может быть отсрочена или временной, если это имущество требуется для целей рассмотрения гражданского или уголовного дела в Украине или не может быть вывезено за границу по другим основаниям, предусмотренным законом».

Автор: Наталья Мамченко

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