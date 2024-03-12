В КУоАП введут ответственность за нарушение правил добропорядочного лоббирования

Верховная Рада примет в целом закон, устанавливающий ответственность за незаконное осуществление лоббирования и нарушение законодательства в сфере лоббирования

Источник фото: vitorihealth.com

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности подготовил к рассмотрению во втором чтении законопроект 10373 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по нарушению законодательства в сфере лоббирования. Напомним, что данный законопроект определен Кабмином как приоритетный и евроинтеграционный.

В частности, в скором времени Еврокомиссия оценит выполнение Украиной 4 рекомендаций, среди которых принятие законодательства по лоббированию.

Он был принят в основу 23 февраля. Параллельно Верховная Рада 23 февраля приняла в целом как закон законопроект Кабмина о добродетельном лоббировании 10337. Напомним, что деятельность общественных активистов не будет считаться лоббизмом. Субъекты адвокации, в том числе общественные активисты, не попадут в Реестр прозрачности, куда будут вноситься данные о субъектах лоббирования.

Действие закона не будет распространяться на представительство внешнеполитических интересов дипломатическими учреждениями, деятельность медиа, а также политические партии.

Также действие закона не распространяется на деятельность, связанную с привлечением, использованием, мониторингом, предоставлением и использованием международной технической помощи, реализации проектов и программ международной технической помощи.

Дополнительно ясно указано, что не будет считаться лоббированием адвокация, а также деятельность, которая ограничивается реализацией права на мирные собрания, участием в публичных консультациях и т.д.

За что установят ответственность

Проектом Закона 10373, который Рада готовится принять в целом, предложено дополнить КУоАП новыми статьями 188-46-1 и 188-46-2, которые будут предусматривать установление административной ответственности за незаконное лоббирование и за нарушение законодательства в сфере лоббирования.

Кроме того, в законопроекте статья 24 КУоАП дополняется новым видом административного взыскания посредством запрета осуществления лоббирования.

Также положениями законопроекта предложено расширить полномочия работников Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) путем предоставления им полномочий по составлению протоколов совершения административных правонарушений, предусмотренных статьями 188-46-1 и 188-46-2 КУоАП.

В случае принятия Верховной Радой Украины Закон будет вступать в силу со дня введения в действие Закона о добросовестном лоббировании (законопроект 10337 направлен на подпись Президенту).

Пока финальная версия Комитета по редакции после поправок законопроекта «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по нарушению законодательства в сфере осуществления лоббирования» №10373 не опубликована.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в первой редакции проектом Закона было предложено дополнить Кодекс об административных правонарушениях новыми нормами, которыми установлена административная ответственность в виде штрафа:

за осуществление лоббирования без регистрации в Реестре прозрачности в размере от 50 до 1000 НМДГ (что составляет 850-1700 грн);

за нарушение законодательства в сфере лоббирования субъектом лоббирования в размере от 50 до 2000 НМДГ (850-34000 грн) с запретом лоббирования сроком на один год в зависимости от вида нарушения;

за совершение действий или принятие решений в условиях конфликта интересов при лоббировании в размере от 300 до 1000 НМДГ с запретом осуществления лоббирования сроком на один год (что составляет 5100-17000 грн).

Автор: Наталья Мамченко

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