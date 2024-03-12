Украину будут тщательно и постоянно оценивать на предмет борьбы коррупцией и организации судебной системы – Посол ЕС в Украине Катарина Матернова

Еврокомиссия на этой неделе оценит выполнение Украиной 4 рекомендаций – Посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

На этой неделе Еврокомиссия как исполнительный орган ЕС примет решение о выполнении 4 рекомендаций, предоставленных Украине в ноябре 2023 года в контексте процедуры переговоров о вступлении в ЕС. Об этом сообщила 11 марта Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Еврокомиссия указала, что наше государство «в достаточной степени выполняет критерии, связанные со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство права», «при условии, что оно продолжит свои усилия по реформированию и выполнит другие требования в рамках семи шагов». Кроме того, Комиссия рекомендовала, чтобы Европейский Совет принял рамки переговоров, когда Украина:

- примет предложенный правительством закон об увеличении штатной численности Национального антикоррупционного бюро Украины;

- изымет из закона о предотвращении коррупции положения, ограничивающие полномочия НАПК продолжать проверки активов, уже прошедших процесс проверки, и ограничение полномочий НАПК по проверке имущества, приобретенного декларантами до вступления на государственную службу, без ущерба правилам, применяемым к обеспечению безопасности во время войны;

- примет закон, регулирующий лоббирование по европейским стандартам, как часть антиолигархического плана действий и т.д.

Комиссия будет постоянно следить за прогрессом и соблюдением во всех областях, связанных с открытием переговоров, и будет отчитываться Совету до марта 2024 года.

Итак, в качестве важного условия дальнейших шагов по евроинтеграции назван закон о лоббировании. Сейчас он уже принят.

Также Катарина Матернова сообщила, что на этой неделе будет устный вывод до встречи послов стран-членов ЕС в Брюсселе.

«А также, надеюсь, будут приняты рамки для переговоров – это собственно мандат, который Комиссия получает от стран-членов как позиционный документ по переговорам с Украиной о вступлении», добавила она.

Следующий важный шаг – страны-члены ЕС должны рассмотреть этот документ и принять его, потому что они передают свой мандат Еврокомиссии.

«И дальше начнется председательство Бельгии, и время, когда это будет представлено Раде, мне сложно назвать», добавила она.

Также, по ее словам, особое значение имеют разделы 23 и 24 аcquis communautaire, касающиеся, в частности, борьбы с коррупцией и организации судебной системы.

«Нужно будет тщательно следовать им, и за этим будут тщательно следить.

Планка поднята выше из-за признания того, что на самом деле нужно иметь двигатель демократии, а не просто вводить отдельные секторальные акты, чтобы быть в ЕС.

И этот вопрос будет не только тщательно, но и регулярно пересматриваться в процессе вступления Украины в ЕС», – подчеркнула Катарина Матернова.

Также она отметила, что перед полномасштабным вторжением коррупция не относилась к пяти сферам, которые считались обществом проблемой: «А теперь коррупция – это вторая проблема по важности в обществе после безопасности, и это создает давление». Впрочем, хотя, как подчеркнула Посол, коррупция в Украине не исчезла, но «есть институты, которые с этим работают, решают эту проблему».

Автор: Наталья Мамченко

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