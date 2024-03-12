Україну будуть ретельно і постійно оцінювати на предмет боротьби з корупцією і організації судової системи – Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова

Єврокомісія цього тижня оцінить виконання Україною 4 рекомендацій – Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова

Цього тижня Єврокомісія як виконавчий орган ЄС ухвалить рішення стосовно виконання 4 рекомендацій, які були надані Україні у листопаді 2023 року у контексті процедури переговорів про вступ до ЄС. Про це повідомила 11 березня Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Єврокомісія вказала, що наша держава «достатньою мірою виконує критерії, пов’язані зі стабільністю інститутів, що гарантують демократію, верховенство права», «за умови, що вона продовжить свої зусилля з реформування та виконає інші вимоги в рамках семи кроків». Крім того, Комісія рекомендувала, щоб Європейська Рада ухвалила рамки переговорів, коли Україна:

- ухвалить запропонований урядом закон про збільшення штатної чисельності Національного антикорупційного бюро України;

- вилучить із закону про запобігання корупції положення, які обмежують повноваження НАЗК продовжувати перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу, без шкоди правилам, що застосовуються до забезпечення безпеки під час війни;

- ухвалить закон, який регулює лобіювання за європейськими стандартами, як частину антиолігархічного плану дій тощо.

Комісія буде постійно стежити за прогресом і дотриманням у всіх сферах, пов’язаних з відкриттям переговорів, і звітуватиме Раді до березня 2024 року.

Отже, в якості важливої умови подальших кроків з євроінтеграції названо закон про лобіювання. Наразі його вже ухвалено.

Також Катаріна Матернова повідомила, що цього тижня «буде усний висновок до зустрічі послів країн-членів ЄС у Брюсселі.

«А також, сподіваюся, буде прийнято рамки для переговорів – це власне мандат, який Комісія отримує від країн-членів як позиційний документ щодо переговорів з Україною про вступ», додала вона.

Наступний важливий крок – країни-члени ЄС повинні розглянути цей документ і прийняти його, бо вони передають свій мандат Єврокомісії.

«І далі розпочнеться головування Бельгії, і час, коли це буде представлено Раді, мені складно назвати», додала вона.

Також, за її словами, особливе значення мають розділи 23 та 24 аcquis communautaire, які стосуються зокрема боротьби з корупцією і організації судової системи.

«Потрібно буде цього ретельно дотримуватися, і за цим будуть ретельно стежити.

Планка піднята вище через визнання того, що насправді потрібно мати той двигун демократії, а не просто запроваджувати окремі секторальні акти, щоб бути в ЄС.

І це питання буде не тільки ретельно, але й регулярно переглядатися в процесі вступу України до ЄС», підкреслила Катаріна Матернова

Також вона зауважила, що перед повномасштабним вторгненням корупція не належала до п'яти сфер, які вважалися суспільством проблемою: «А тепер корупція – це друга проблема за важливістю в суспільстві після безпеки, і це створює тиск». Втім, хоча, як підкреслила Посол, корупція в Україні не зникла, але «є інституції, які з цим працюють, вирішують цю проблему».

Автор: Наталя Мамченко

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