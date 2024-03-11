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  1. В мире

Международный уголовный суд в Гааге возглавила Томоко Акане, выдавшая ордер на арест Путина

19:05, 11 марта 2024
Томоко Акане заявила, что для суда сейчас нужно стабильное руководство, а также сказала, что будет вести переговоры со странами, которые еще не ратифицировали Римский устав.
Международный уголовный суд в Гааге возглавила Томоко Акане, выдавшая ордер на арест Путина
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В понедельник, 11 марта, судьи Международного уголовного суда (МКС) на пленарном заседании избрали судью Томоко Акане главой суда. Об этом сообщил официальный сайт МКС.

Отметим, именно Томоко Акане в марте 2023 выдала ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Судья Росарио Сальваторе Айтала был избран первым вице-президентом, а судья Рейне Алапини-Ганса – стала вторым вице-президентом. Члены президиума избираются сроком на три года, решение немедленно вступает в силу.

Акане заявила, что для суда сейчас нужно стабильное руководство, а также сказала, что будет вести переговоры со странами, которые еще не ратифицировали Римский устав.

«Для меня большая честь быть избранной моими коллегами-судьями на должность главы Международного уголовного суда (МКС). В это непростое для суда время нужно стабильное, сотрудничающее и единое руководство. Я сосредоточусь на содействии диалогу между органами суда, защитой и представителями потерпевших, а также на укреплении диалога с государствами-участниками и государствами, еще не ратифицировавшими Римский устав. Я также буду уделять приоритетное внимание безопасности и благосостоянию персонала суда», - заявила глава МКС.

Президентство, состоящее из председателя и двух вице-президентов, играет ключевую роль в обеспечении стратегического руководства МКС в целом. Президиум координирует действия с другими органами и ищет согласия прокурора по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Согласно Римскому уставу, руководящему договору МКС, президентство отвечает за надлежащее управление судом, за исключением Офиса прокурора. Президиум контролирует деятельность Секретариата и вносит свой вклад в широкий спектр административной политики, что влияет на общее функционирование Суда. Кроме того, он осуществляет судебный пересмотр определенных решений Секретаря и заключает соглашения о сотрудничестве в рамках Суда с государствами и международными организациями.

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