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Совершил служебный подлог документов: ВАКС принял решение по делу арбитражного управляющего – адвоката

18:51, 11 марта 2024
Лицо в составе организованной преступной группы, с целью получения неправомерной выгоды, совершило служебный подлог официальных документов и подготовило незаконный план санации государственных предприятий Министерства культуры для обеспечения незаконного отчуждения.
Совершил служебный подлог документов: ВАКС принял решение по делу арбитражного управляющего – адвоката
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В понедельник, 11 марта, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор на основании соглашения о признании виновности. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Зазначається, що вироком визнано винуватим арбітражного керуючого - адвоката, який у складі організованої злочинної групи, з метою отримання неправомірної вигоди, вчинив службове підроблення офіційних документів та підготував незаконний план санації державних підприємств Міністерства культури України для забезпечення незаконного відчуження належних державі об’єктів нерухомості на території Києва на користь третіх осіб.

Суд визнав арбітражного керуючого винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 – ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України.

У зв’язку з тим, що раніше не судимий обвинувачений визнав свою вину, щиро покаявся, активно сприяв розкриттю злочинів, співпрацюючи з прокурором, добровільно викрив інших співучасників злочину, судом було призначено покарання у виді позбавлення волі строком 5 років. Обвинуваченого також позбавлено права обіймати посади чи займатися певною діяльністю, пов’язаних з наданням публічних послуг строком на 1 рік 6 місяців без конфіскації майна, вказують у ВАКС.

На підставі ч. 2, 3 ст. 75 КК України засудженого звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановлено іспитовий строк 1 рік 6 місяців, та відповідно до ст. 76 КК України покладено певні обов’язки.

Також засудженого звільнено від покарання, призначеного за ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України у виді обмеження волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю, пов’язаних з наданням публічних послуг строком на 1 рік згідно ч. 5 ст. 74 та п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, додає Антикорсуд.

Постановою Північного апеляційного Господарського суду та постановою Верховного суду у складі Касаційного господарського суду незаконно відчужені об’єкти нерухомості повернуті державі, визнано недійсним результати аукціону з продажу майна державних підприємств Міністерства культури України, протокол аукціону з продажу майна та договір купівлі-продажу комплексу нежитлових будівель; також скасовано акт про передання права власності на куплене нерухоме майно, свідоцтво про право власності, рішення про державну реєстрацію права власності та записи про право власності.

Вирок може бути оскаржений упродовж тридцяти днів із дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

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