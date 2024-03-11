С 12 марта изменится порядок проверки соответствия приобретателя земельного участка сельскохозяйственного назначения

12 марта также изменится порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин внес изменения в Порядок госрегистрации прав на недвижимое имущество относительно проверки приобретателя земельного участка.

Нотариальная палата Украины сообщила, что 12 марта вступит в силу постановление КМУ от 1 марта 2024 г. № 239, которым внесены изменения в:

- Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений;

- Порядок осуществления проверки соответствия приобретателя или собственника земельного участка с/х назначения требованиям, определенным статьей 130 Земельного кодекса.

Так, теперь для государственной регистрации права собственности в связи с передачей имущества в собственность юридического лица как вклад (внесение имущества в уставный (составленный) капитал (уставный фонд), вступительные, членские и целевые взносы членов кооператива и т.п.) представляются, кроме документа, что удостоверяет право собственности лица на имущество, акта приема-передачи и тому подобное и протокол проведения проверки приобретателя земельного участка сельскохозяйственного назначения (в случае передачи земельного участка сельскохозяйственного назначения).

Аналогично протокол проведения проверки приобретателя земельного участка сельскохозяйственного назначения (при передаче земельного участка сельскохозяйственного назначения) представляется для государственной регистрации права собственности в связи с передачей в собственность физическим и юридическим лицам имущества в результате прекращения (ликвидации или реорганизации) юридического лица или выдела из него нового юридического лица.

Подробно об изменениях НПУ рассказала в информационном письме:

Добавим, Правительство изменило Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений.

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