Как указываются в приложении к единой отчетности выплаченные работнику компенсации после даты увольнения: подробности

Суммы компенсации за неиспользованный основной или дополнительный отпуск, которые были начислены уволенному работнику в последующие месяцы после его увольнения, теперь отражаются в приложении 4ДФ к единой отчетности.

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Государственная налоговая служба в Днепропетровской области напоминает, что заработная плата для целей Налогового кодекса Украины включает основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, которые получает налогоплательщик в связи с трудовыми отношениями.

Согласно Кодексу по труду, работодатель имеет обязательства в день увольнения выдать работнику копию приказа об увольнении, письменное уведомление о начисленных и выплаченных ему суммах, а также провести расчет и внести соответствующие записи в трудовую книжку работника.

Кроме того, в случае спора о размере сумм, начисленных работнику при увольнении, работодатель должен в установленный законом срок выплатить неоспариваемую сумму.

Налогообложение доходов физических лиц регулируется Налоговым кодексом Украины. Согласно этому, объектом налогообложения является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход, в который включаются другие доходы, кроме тех, которые указаны в соответствующих статьях Кодекса.

Налоговый агент, начисляющий налогооблагаемый доход, обязан удерживать налог из этой суммы по ставке 18%, установленной в соответствии с законодательством.

Приказом Министерства финансов от 13 января 2015 года с изменениями и дополнениями утверждена форма Налогового расчета сумм дохода, начисленного в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога. В соответствии с этой формой, другие доходы отражаются по признаку дохода "127".

Таким образом, суммы компенсации неиспользованного отпуска, начисленные работнику после его увольнения, отражаются в Расчете по признаку дохода "127".

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