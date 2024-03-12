В Польше внезапно умер 3-летний мальчик из Украины

Мертвого ребенка обнаружили родители.

В Польше родители обнаружили мертвым 3-летнего сына. Причины смерти ребенка из Украины расследуют польская полиция, пишет RMF FM.

Тело нашли родители в одном из домов в Вержбинке в Великопольском воеводстве. Они обнаружили своего ребенка мертвым сразу после того, как проснулись.

Предварительно на теле мальчика не обнаружили признаков насильственной смерти, однако правоохранители не исключают такую вероятность. Сейчас в полиции ожидают результаты, которые покажет вскрытие.

"Пока известно немного, ждем выводов врачей", - сказали местные полицейские.

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