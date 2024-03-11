«Мы ждем на конкурс компетентных, добропорядочных кандидатов. Людей, которые любят и умеют работать» - член ВККС Олег Колиуш

В ВККС рассказали, как будет проходить конкурс в Высший антикоррупционный суд и АП ВАКС, и на что кандидатам нужно обратить внимание.

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Высшая квалификационная комиссия судей проводит конкурс на 15 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. Документы для участия в конкурсе кандидаты могут подать до 15 марта.

Член ВККС, судья Высшего антикоррупционного суда Олег Колиуш рассказал «Судебно-юридической газете», что кандидатам на должности судей ВАКС и АП ВАКС ожидать от конкурса, на что им необходимо обратить внимание при подаче документов, а также как кандидатам подготовиться к разным этапам конкурса.

Олег Колиуш, глава рабочей группы ВККС по организации и проведению конкурса на должности судей ВАКС и АП ВАКС

«Ми чекаємо на конкурс компетентних, доброчесних кандидатів. Людей, які люблять та вміють працювати, не бояться приймати відповідальні рішення. Так, нам хотілося б бачити на конкурсі кандидатів, які мали досвід роботи зі справами, що наразі підсудні Вищому антикорупційному суду. Разом з тим, хотілося б зазначити, що більшість діючих суддів ВАКС та АП ВАКС до призначення на свої посади також не мали великого досвіду роботи з такими справами. Однак, це не завадило їм обійняти відповідні посади суддів ВАКС та АП ВАКС і стати професіоналами з розгляду проваджень стосовно корупційних кримінальних правопорушень та інших справ, що відносяться до підсудності ВАКС Головне вміти вчитися та мати відповідне бажання.

До конкурсу кандидатам необхідно ставитися серйозно і ретельно готуватися. Конкурс на посади суддів ВАКС та АП ВАКС – це позитивний виклик для кожного, хто вважає себе професіоналом. Боятися участі у конкурсі не потрібно, – це завжди сходинки на шляху до кращої версії себе.

В той же час ми закликаємо потенційних кандидатів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС об’єктивно оцінювати свої можливості та уважно подивитися на свій життєвий та професійний шлях. Новий склад ВККС працює менше року, однак ми вже стикаємося у різних процедурах з випадками, коли Комісія змушена відмовляти у наданні рекомендацій кандидатам на посади суддів або визнавати діючих суддів такими, що не відповідають займаній посаді, через певні життєві обставини, які виникли у кандидатів і суддів, через помилки при заповненні декларацій або з причин порушення норм професійної етики та доброчесності.

Головна новація конкурсу – подання кандидатами документів в електронній формі. Така форма забезпечує економію часу та зусиль кандидатів, а також усуває часові та просторові обмеження для звернення потенційних кандидатів.

На сайті ВККС, в розділі «Конкурс для кандидатів на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду», для кандидатів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС ми створили спеціальну рубрику «питання-відповіді», в якій кандидати можуть ознайомитися з актуальною інформацією стосовно особливостей електронного подання документів на конкурс. Також на ютюб каналі Комісії можна знайти навчальні відеоролики, які наочно демонструють алгоритм дій під час заповнення та подання документів кандидатом. Окрім цього, у Комісії є відповідна телефонна «гаряча лінія».

Досвід подання кандидатами документів для участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів у грудні минулого року продемонстрував, що у чималої кількості кандидатів виникають проблеми із підтвердженням їхнього стажу професійної діяльності. Хочу чітко зазначити, на прикладі адвокатів, що документами, які підтверджують стаж професійної діяльності є, зокрема, судові рішення за кожен рік, якій потрібен для допуску для участі у конкурсі на посади суддів ВАКС, також можуть додаватися ордери, договори про надання правової допомоги. Тобто, кандидати з числа адвокатів мають підтвердити професійну діяльність за кожен з семи років, мінімально необхідних для участі у конкурсі.

Що стосується кандидатів із числа суддів, Комісія наголошує, що зараховується тільки «чистий» суддівський стаж. Тобто, щоб отримати допуск для участі у конкурсі на посади суддів ВАКС та АП ВАКС кандидат-суддя повинен мати мінімум 5 років суддівського стажу. Загальний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності), вимога щодо якого визначена законом та надає право для призначення на посаду судді, враховуватися не буде. Наприклад, якщо кандидат призначений суддею у 2020 чи 2021 році, Комісія, на жаль, не зможе допустити його до участі у конкурсі через відсутність саме суддівського стажу.

Також прошу кандидатів звернути увагу на необхідність подання повного комплекту актуальних документів. На жаль, нам вже доводилося відмовляти у допуску кандидатам, які подавали, наприклад, довідку про відсутність судимості, видану у 2019 році. Разом з тим Положенням про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді передбачено, що така довідка має бути отримана після ухвалення Комісією рішення про оголошення конкурсу – тобто не раніше листопада 2023 року.

Щодо підготовки, наприклад, до виконання практичного завдання, раджу звернути увагу на практику Верховного Суду, ВАКС, АП ВАКС щодо розгляду справ, підсудних ВАКС, подивитися відповідні судові рішення в ЄДРСР.

Сподіваємося, що вже у найближчий час буде сформовано новий склад Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ). Наразі ми очікуємо від наших міжнародних партнерів фінальний список іноземних експертів, з числа яких Комісія обере шість членів нового складу ГРМЕ.

Конкурс на посади суддів ВАКС та АП ВАКС ми плануємо завершити до кінця поточного року, адже, як відомо, у листопаді 2024 року закінчується визначений законом шестирічний строк повноважень ГРМЕ як визначеного законом органу».

Напомним, ранее судьи Высшего антикоррупционного суда рассказали, как подготовиться к конкурсу на должности судей ВАКС и АП ВАКС, чтобы победить в конкурсе.

Автор Вячеслав Хрипун

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