Гоструда напоминает, сколько может длиться еженедельный непрерывный отдых во время войны

В мирное время продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна быть не менее сорока двух часов.

Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда напоминает, сколько может длиться еженедельный непрерывный отдых во время войны.

Отмечается, что в ст. 70 КЗоТ указано, что продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна быть не менее 42 часов. Однако это в мирное время.

Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" позволяет сократить продолжительность еженедельного непрерывного отдыха до 24 часов.

Инспекторы обратили внимание на недопущение мобинга и дискриминации работников с инвалидностью и ВИЧ/СПИДом, обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин в трудовых отношениях и необходимость психосоциальной поддержки на рабочих местах.

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