Держпраці нагадує, скільки може тривати щотижневий безперервний відпочинок під час війни

У мирний час тривалість щотижневого безперервного відпочинку має бути не менш як сорок дві години.

Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці нагадує, скільки може тривати щотижневий безперервний відпочинок під час війни

Зазначається, що у ст. 70 КЗпП вказано, що тривалість щотижневого безперервного відпочинку має бути не меншою ніж 42 години. Проте це в мирний час.

Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» дозволяє скоротити тривалість щотижневого безперервного відпочинку до 24 годин.

Інспектори звернули увагу на недопущення мобінгу й дискримінації працівників із інвалідністю та ВІЛ/СНІД, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у трудових відносинах і необхідність психосоціальної підтримки на робочих місцях.

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