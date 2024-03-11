У Києві під виглядом правоохоронців та співробітників ТЦК чоловіки ошукували громадян

У Києві поліція затримала членів злочинного угруповання, які діяли під виглядом представників поліції та співробітників ТЦК.

У Києві правоохоронці затримали членів шахрайської групи, яка діяла під виглядом представників поліції та співробітників ТЦК, обіцяючи допомогу у знятті з військового обліку громадянам. Поліція встановила, що аферисти, видаючись правоохоронцями, заволодівали коштами громадян, і на їхньому рахунку вже 10 епізодів злочинної діяльності.

За інформацією Національної поліції України, кожен з учасників групи виконував певну роль: розробляв плани та методи вчинення злочинів, підшукував виконавців та автомобілі для злочинних операцій. Деякі з фігурантів мали кримінальний досвід тяжких злочинів і раніше затримувалися поліцією.

Під час затримання учасників групи правоохоронці вилучили зброю. Крім того, під час обшуків у їхніх місцях проживання вилучено різноманітні предмети, серед яких знаходилися помпова рушниця, пістолет Макарова, банківські картки, ноутбук, мобільні телефони та автомобілі.

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