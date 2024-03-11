В Киеве под видом правоохранителей и сотрудников ТЦК мужчины обманывали граждан

В Киеве полиция задержала членов преступной группировки, которые действовали под видом представителей полиции и сотрудников ТЦК.

В Киеве правоохранители задержали членов мошеннической группы, которая действовала под видом представителей полиции и сотрудников ТЦК, обещая помощь в снятии с воинского учета гражданам. Полиция установила, что аферисты, выдавая себя за правоохранителей, завладевали средствами граждан, и на их счету уже 10 эпизодов преступной деятельности.

По информации Национальной полиции Украины, каждый из участников группы выполнял определенную роль: разрабатывал планы и методы совершения преступлений, подыскивал исполнителей и автомобили для преступных операций. Некоторые из фигурантов имели криминальный опыт тяжких преступлений и ранее задерживались полицией.

Во время задержания участников группы правоохранители изъяли оружие. Кроме того, во время обысков в их местах проживания изъяты различные предметы, среди которых находились помповое ружье, пистолет Макарова, банковские карты, ноутбук, мобильные телефоны и автомобили.

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