У Польщі раптово помер 3-річний хлопчик з України

Мертву дитину виявили батьки.

У Польщі батьки знайшли мертвим 3-річного сина. Причини смерті дитини з України розслідує польська поліція, пише RMF FM.

Тіло знайшли батьки в одному з будинків у Вержбінку, що у Великопольському воєводстві. Вони виявили свою дитину мертвою одразу після того, як прокинулись.

Попередньо, на тілі хлопчика не виявили ознак насильницької смерті, однак правоохоронці не виключають таку ймовірність. Зараз у поліції очікують на результати, які покаже розтин.

"Наразі відомо небагато, чекаємо висновків лікарів", – сказали місцеві поліцейські.

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