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Як зазначаються в додатку до єдиної звітності виплатили працівнику компенсації після дати звільнення: подробиці

08:12, 12 березня 2024
Суми компенсації за невикористану основну або додаткову відпустку, які були нараховані звільненому працівнику у наступні місяці після його звільнення, тепер відображаються в додатку 4ДФ до єдиної звітності.
Як зазначаються в додатку до єдиної звітності виплатили працівнику компенсації після дати звільнення: подробиці
Джерело фото: kadrovik.ua
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Державна податкова служба у Дніпропетровській області нагадує, що заробітна плата для цілей Податкового кодексу України включає основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які отримує платник податку у зв'язку з трудовими відносинами.

Згідно з Кодексом з праці, роботодавець має зобов'язання в день звільнення видати працівникові копію наказу про звільнення, письмове повідомлення про нараховані та виплачені йому суми, а також провести розрахунок і внести відповідні записи до трудової книжки працівника.

Крім того, у випадку спору про розмір сум, нарахованих працівникові при звільненні, роботодавець повинен у встановлений законом строк виплатити неоспорювану суму.

Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється Податковим кодексом України. Згідно з цим, об'єктом оподаткування є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включаються інші доходи, окрім тих, що зазначені у відповідних статтях Кодексу.

Податковий агент, який нараховує оподатковуваний дохід, зобов'язаний утримувати податок з цієї суми за ставкою 18%, встановленою відповідно до законодавства.

Наказом Міністерства фінансів від 13 січня 2015 року зі змінами і доповненнями затверджено форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, та сум утриманого з них податку. Відповідно до цієї форми, інші доходи відображаються за ознакою доходу "127".

Таким чином, суми компенсації невикористаної відпустки, нараховані працівнику після його звільнення, відображаються в Розрахунку за ознакою доходу "127".

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