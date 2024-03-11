З 12 березня зміниться порядок перевірки відповідності набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення

12 березня також зміниться порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін вніс зміни до Порядку держреєстрації речових прав на нерухоме майно щодо перевірки набувача земельної ділянки.

Нотаріальна палата України повідомила, що 12 березня набере чинності постанова КМУ від 01 березня 2024 року № 239, якою внесено зміни до:

- Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

- Порядку здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки с/г призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу.

Детально про зміни НПУ розповіла у інформаційному листі:

Додамо, Уряд змінив Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

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