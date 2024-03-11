Міжнародний кримінальний суд у Гаазі очолила Томоко Акане, яка видала ордер на арешт Путіна

Томоко Акане заявила, що наразі для суду потрібне стабільне керівництво, а також сказала, що вестиме переговори з країнами, які ще не ратифікували Римський статут.

У понеділок, 11 березня, судді Міжнародного кримінального суду (МКС) на пленарному засіданні обрали суддю Томоко Акане головою суду. Про це повідомив офіційний сайт МКС.

Зазначимо, саме Томоко Акане в березні 2023 року видала ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Суддя Росаріо Сальваторе Айтала був обраний першим віцепрезидентом, а суддя Рейне Алапіні-Гансу - стала другим віцепрезидентом. Члени президії обираються строком на три роки, рішення негайно набуває чинності.

Акане заявила, що наразі для суду потрібне стабільне керівництво, а також сказала, що вестиме переговори з країнами, які ще не ратифікували Римський статут.

«Для мене велика честь бути обраною моїми колегами-суддями на посаду голови Міжнародного кримінального суду (МКС). У цей непростий для суду час потрібне стабільне, співпрацююче та єдине керівництво. Я зосереджуся на сприянні діалогу між органами суду, захистом та представниками потерпілих, а також на зміцненні діалогу з державами-учасницями та державами, які ще не ратифікували Римський статут. Я також приділятиму пріоритетну увагу безпеці та добробуту персоналу суду», - заявила новообрана голова МКС.

Президентство, яке складається з голови та двох віцепрезидентів, відіграє ключову роль у забезпеченні стратегічного керівництва МКС загалом. Президія координує дії з іншими органами та шукає згоди прокурора з питань, що становлять взаємний інтерес.

Відповідно до Римського статуту, керівного договору МКС, президентство відповідає за належне управління судом, за винятком Офісу прокурора. Президія контролює діяльність Секретаріату та робить свій внесок у широкий спектр адміністративної політики, що впливає на загальне функціонування Суду. Крім того, він здійснює судовий перегляд певних рішень Секретаря та укладає угоди про співробітництво в рамках Суду з державами та міжнародними організаціями.

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