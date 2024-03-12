У КУпАП запровадять відповідальність за порушення правил доброчесного лобіювання

Верховна Рада ухвалить в цілому закон, який встановлює відповідальність за незаконне здійснення лобіювання та за порушення законодавства у сфері лобіювання.

Джерело фото: vitorihealth.com

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підготував до розгляду в другому читанні законопроект 10373 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення законодавства в сфері здійснення лобіювання. Нагадаємо, що даний законопроект визначений Кабміном як пріоритетний та євроінтеграційний.

Зокрема, незабаром Єврокомісія оцінить виконання Україною 4 рекомендацій, серед яких прийняття законодавства стосовно лобіювання.

Він був ухвалений за основу 23 лютого. Паралельно Верховна Рада 23 лютого прийняла в цілому як закон законопроект Кабміну про доброчесне лобіювання 10337. Нагадаємо, що діяльність громадських активістів не буде вважатися лобізмом. Суб’єкти адвокації, у тому числі, громадські активісти, не потраплять до Реєстру прозорості, куди будуть вноситися дані про суб’єктів лобіювання.

Дія закону не буде поширюватися на представництво зовнішньополітичних інтересів дипломатичними установами, на діяльність медіа, а також політичні партії.

Також дія закону не поширюється на діяльність, пов’язану із залученням, використанням, моніторингом, наданням та використанням міжнародної технічної допомоги, реалізацію проектів та програм міжнародної технічної допомоги.

Додатково чітко зазначено, що не буде вважатися лобіюванням адвокація, а також діяльність, яка обмежується реалізацією права на мирні зібрання, участю у публічних консультаціях тощо.

За що встановлять відповідальність

Проектом Закону 10373, який Рада готується прийняти в цілому, запропоновано доповнити КУпАП новими статтями 188-46-1 та 188-46-2, які передбачатимуть встановлення адміністративної відповідальності за незаконне здійснення лобіювання та за порушення законодавства у сфері лобіювання.

Крім того, у законопроекті стаття 24 КУпАП доповнюється новим видом адміністративного стягнення у вигляді заборони здійснення лобіювання.

Також положеннями законопроекту запропоновано розширити повноваження працівників Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) шляхом надання їм повноважень щодо складання протоколів вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 188-46-1 та 188-46-2 КУпАП.

У разі прийняття Верховною Радою України Закон набиратиме чинності з дня введення в дію Закону про доброчесне лобіювання (законопроект 10337 наразі спрямовано на підпис Президенту).

Наразі фінальна версія Комітету щодо редакції після правок законопроекту «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення законодавства в сфері здійснення лобіювання» №10373 не опублікована.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у першій редакції проектом Закону було запропоновано доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення новими нормами, якими встановлено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу:

за здійснення лобіювання без реєстрації в Реєстрі прозорості в розмірі від 50 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (що дорівнює 850-1700 грн);

за порушення законодавства в сфері лобіювання суб’єктом лобіювання в розмірі від 50 до 2000 НМДГ (850-34000 грн) із забороною здійснення лобіювання строком на один рік залежно від виду порушення;

за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів під час лобіювання в розмірі від 300 до 1000 НМДГ із забороною здійснення лобіювання строком на один рік (що дорівнює 5100-17000 грн).

Автор: Наталя Мамченко

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