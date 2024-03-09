В ЕС сообщили, когда подготовят проект переговорной рамки для Украины

Проект переговорной рамки в ЕС планируют подготовить на следующей неделе.

Фото: ukrinform.com

Исполнительный орган Европейского Союза подготовит проекты переговорных рамок, которые будут рекомендованы одобрить государствам-членам после выполнения Украиной всех требований уже на следующей неделе. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем в Киеве.

«Уже на следующую неделю мы готовим проекты переговорных рамок, которые мы после этого передадим странам-членам ЕС, чтобы они одобрили их, как только Украина выполнит реформы, которые еще должна выполнить», - сказал Домбровскис.

Чиновник отметил, что Украина уже продемонстрировала значительный прогресс на этом пути, поэтому, по его мнению, «никаких существенных задержек» быть не должно.

Ранее Руслан Стефанчук заявил, что парламентарии будут вовлечены во все сферы формирования переговорной рамки.

Добавим, Украина получит переговорную рамку вступления в Евросоюз уже в марте этого года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.