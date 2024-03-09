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  1. В мире

Помощь Украине: демократы Палаты представителей против альтернативного законопроекта

08:16, 9 марта 2024
Демократы Палаты представителей не будут поддерживать альтернативный законопроект с помощью Украине от республиканцев.
Помощь Украине: демократы Палаты представителей против альтернативного законопроекта
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Демократы Палаты представителей США не будут поддерживать альтернативный законопроект с помощью Украине, который предлагают республиканцы. Об этом на пресс-конференции заявил лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис.

По его словам, единственный путь обеспечить нужды американского народа в национальной безопасности - вынести на голосование законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов.

Джеффрис отметил, что если документ вынесут на голосование в Палате представителей, то он наберет более 300 голосов.

«Настала пора для республиканцев в Палате представителей поддержать интересы нацбезопасности американского народа и порвать с пропутинскими экстремистами MAGA (сторонники бывшего президента Дональда Трампа - ред.) в их партии», - сказал он.

Лидер демократов в Палате представителей также добавил, что его фракция не будет поддерживать альтернативный законопроект с помощью Украине от республиканцев, в котором нет гуманитарной помощи.

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