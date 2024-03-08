Украина и Турция подписали Соглашение об электронном информационном обмене между таможенными органами

На основании соглашения будет создана система электронного обмена предварительной информацией.

Источник фото: ОПУ

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В Стамбуле в рамках встречи Президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Таипа Эрдогана подписано Соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о создании системы электронного обмена предварительной информацией о перемещаемых между сторонами товарах и транспортных средствах.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

В присутствии лидеров двух государств документ подписали Министр обороны Украины Рустем Умеров и Министр торговли Турецкой Республики Омер Болат.

Согласно документу, информационный обмен будет осуществляться между Государственной таможенной службой Украины и Министерством торговли Турции.

На основании соглашения будет создана система электронного обмена предварительной информацией, посредством которой будет производиться обмен заранее определенным набором данных в электронной форме.

Информация, полученная таможенными органами сторон, будет способствовать ускорению движения товаров и транспортных средств через границы обоих государств, а также противодействию таможенным правонарушениям.

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