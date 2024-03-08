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Україна та Туреччина підписали Угоду про електронний інформаційний обмін між митними органами

21:21, 8 березня 2024
На підставі угоди буде створено систему електронного обміну попередньою інформацією.
Україна та Туреччина підписали Угоду про електронний інформаційний обмін між митними органами
Джерело фото: ОПУ
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У Стамбулі в межах зустрічі Президентів України Володимира Зеленського та Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана підписано Угоду між урядом України та урядом Турецької Республіки про створення системи електронного обміну попередньою інформацією щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються між сторонами.

Про це повідомили в Офісі Президента.

У присутності лідерів двох держав документ підписали міністр оборони України Рустем Умєров і міністр торгівлі Турецької Республіки Омер Болат.

Відповідно до документа, інформаційний обмін здійснюватиметься між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Туреччини.

На підставі угоди буде створено систему електронного обміну попередньою інформацією, за допомогою якої здійснюватиметься обмін заздалегідь визначеним набором даних в електронній формі.

Інформація, отримана митними органами сторін, сприятиме прискоренню руху товарів і транспортних засобів через кордони обох держав, а також протидії митним правопорушенням.

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