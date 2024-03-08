Ексзаступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко став радником міністра оборони

Кирило Тимошенко почав працювати радником міністра оборони.

Джерело фото: sluga-narodu.com

Колишній заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко з 1 березня став штатним радником міністра оборони Рустема Умєрова. Про призначення повідомило видання «NV», яке отримало від міністерства відповідь на запит.

У пресслужбі Міноборони повідомили, що Тимошенко з 1 березня 2024 року обіймає посаду штатного радника міністра оборони на підставі відповідного наказу про його призначення.

Основний напрямок діяльності Кирила Тимошенка — медіа та комунікації, координація інформаційної політики в Міністерстві оборони та підпорядкованих Міноборони структурах, а також побудова єдиного інформаційного порядку денного в Силах оборони України на час дії воєнного стану.

Нагадаємо, що Кирило Тимошенко був заступником голови ОП з 21 травня 2019 року до 23 січня 2023 року.

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