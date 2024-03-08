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Экс-заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко стал советником министра обороны

21:04, 8 марта 2024
Кирилл Тимошенко начал работать советником министра обороны.
Экс-заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко стал советником министра обороны
Источник фото: sluga-narodu.com
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Бывший заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко с 1 марта стал штатным советником министра обороны Рустема Умерова. О назначении сообщило издание «NV», которое получило от министерства ответ на запрос.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что Тимошенко с 1 марта 2024 года занимает должность штатного советника министра обороны на основании соответствующего приказа о его назначении.

Основное направление деятельности Кирилла Тимошенко – медиа и коммуникации, координация информационной политики в Министерстве обороны и подчиненных Минобороны структурах, а также построение единой информационной повестки дня в Силах обороны Украины на время действия военного положения.

Напомним, что Кирилл Тимошенко был заместителем главы ОП с 21 мая 2019 года по 23 января 2023 года.

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