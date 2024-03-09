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  1. У світі

Допомога Україні: демократи Палати представників проти альтернативного законопроекту

08:16, 9 березня 2024
Демократи Палати представників не підтримуватимуть альтернативний законопроект з допомогою Україні від республіканців
Допомога Україні: демократи Палати представників проти альтернативного законопроекту
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Демократи Палати представників США не підтримуватимуть альтернативного законопроекту з допомогою Україні, який пропонують республіканці. Про це на пресконференції заявив лідер демократів у Палаті представників Хакім Джефріс.

За його словами, єдиний шлях забезпечити потреби американського народу національної безпеки - винести на голосування законопроект з допомогою України, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів.

Джефріс зазначив, що якщо документ винесуть на голосування у Палаті представників, то він набере понад 300 голосів.

«Настав час для республіканців у Палаті представників підтримати інтереси нацбезпеки американського народу та порвати з пропутінськими екстремістами MAGA (прихильники колишнього президента Дональда Трампа – ред.) у їхній партії», - сказав він.

Лідер демократів у Палаті представників також додав, що його фракція не підтримуватиме альтернативний законопроект з допомогою Україні від республіканців, у якому немає гуманітарної допомоги.

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