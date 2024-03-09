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  1. В Україні

У ЄС повідомили, коли підготують проект переговорної рамки для України

08:52, 9 березня 2024
Проект переговорної рамки у ЄС планують підготувати вже наступного тижня.
У ЄС повідомили, коли підготують проект переговорної рамки для України
Фото: ukrinform.com
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Виконавчий орган Європейського Союзу підготує проекти переговорних рамок, які рекомендуватиме схвалити державам-членам після виконання Україною всіх вимог вже наступного тижня. Про це завив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс на спільній пресконференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві.

«Уже на наступний тиждень ми готуємо проєкти переговорних рамок, які ми після цього передамо країнам-членам ЄС, аби вони схвалили їх, щойно Україна виконає реформи, які ще повинна виконати», - сказав Домбровскіс.

Посадовець зазначив, що Україна уже продемонструвала значний прогрес на цьому шляху, тому, на його думку, «жодних суттєвих затримок» бути не повинно.

Раніше Руслан Стефанчук заявив, що парламентарі вперше будуть долучені до всіх сфер формування переговорної рамки.

Додамо, Україна отримає переговорну рамку щодо вступу до Євросоюзу вже у березні цього року. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

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