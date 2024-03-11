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  1. В Україні

Україна завершила виконання умов Єврокомісії для затвердження переговорної рамки — Ольга Стефанішина

19:40, 11 березня 2024
У найближчі дні Європейська комісія має ухвалити рішення щодо переговорної рамки України.
Україна завершила виконання умов Єврокомісії для затвердження переговорної рамки — Ольга Стефанішина
Фото: 24tv.ua
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Україна виконав усі рекомендації Європейської комісії, необхідні для затвердження переговорної рамки для вступу у ЄС. Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає «Інтерфакс-Україна».

Вона зазначила, що 11 березня минув останній термін, коли Україна могла надати якісь додаткові дані.

За її словами, 12, 13 і 14-го березня Європейська комісія має ухвалити рішення. «Насамперед, затвердити звіт про виконання нами додаткових критеріїв, а також ухвалити рішення, чи надати нам переговорну рамку, щоб держави-члени її затвердили», – сказала Стефанішина.

Ще вона додала, що 11 березня правоохоронний комітет парламенту схвалив останній законодавчий акт, який був потрібен для завершення виконання рекомендацій щодо лобізму – зміни до адміністративного законодавства, які запроваджують відповідальність за порушення ухваленого раніше закону про лобізм.

Раніше у ЄС повідомили, коли підготують проект переговорної рамки для України.

А Руслан Стефанчук заявив, що парламентарі вперше будуть долучені до всіх сфер формування переговорної рамки.

Додамо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна отримає переговорну рамку щодо вступу до Євросоюзу вже у березні цього року.

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