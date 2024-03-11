МИД Украины вызвал посланника Ватикана из-за заявлений Папы Римского о «белом флаге»

Висвальдасу Кульбокасу сообщили, что в Украине разочарованы словами Понтифика о «белом флаге» и необходимости «проявить храбрость и вести переговоры» с агрессором.

Фото: Associated Press

В понедельник, 11 марта, Министерство иностранных дел Украины сообщило, что вызвало Апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса из-за последних заявлений Папы Римского Франциска о российско-украинской войне. Об этом сообщает официальный сайт МИД.

В ведомстве отметили, что Висвальдасу Кульбокасу сообщили, что в Украине разочарованы словами Понтифика о «белом флаге» и необходимости «проявить храбрость и вести переговоры» с агрессором.

В МИД добавили, что вместо призывов, которые «легализуют право сильного и поощряют его к дальнейшему пренебрежению нормами международного права», от главы Святого Престола ожидались сигналы в сторону мирового сообщества о «необходимости немедленного объединения сил для обеспечения победы добра над злом, а также апелляции к нападающему, а не к жертве».

В украинском внешнеполитическом ведомстве особо отметили, что Украина, как никто другой, стремится к миру. «Этот мир, однако, должен быть справедливым и основанным на принципах Устава ООН и Формулы мира, предложенной Президентом Украины Владимиром Зеленским», - говорится в заявлении.

Как ранее сообщалось, Папа Римский Франциск в своей заяве призвал Украину к переговорам с рф. Понтифик считает, что «сильнее будет тот, кто будет иметь мужество поднять белый флаг».

Позже в Ватикане объяснили резонансное заявление Папы Римского по поводу Украины и «белого флага».

Добавим, посол Украины в Ватикане рассказал, есть ли российские советники в окружении Папы Римского.

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