Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Ми чекаємо на конкурс компетентних, доброчесних кандидатів. Людей, які люблять та вміють працювати» — член ВККС Олег Коліуш

У ВККС розповіли, як буде відбуватися конкурс до Вищого антикорупційного суду і АП ВАКС, та на що кандидатам звернути увагу.

Військовослужбовець відмовився форсувати Дніпро та штурмувати Кринки: що вирішив суд

Чоловік пояснив відмову від форсування Дніпра впливом інших військовослужбовців та отримав рік дисциплінарного батальйону.

Telegram планує покращити свої процеси модерації контенту у 2024 році – Павло Дуров

Зважаючи на вибори у світі, Telegram планує покращити свої процеси модерації та розгорнути механізми, пов'язані зі штучним інтелектом, для вирішення потенційних проблем – Павло Дуров дав інтерв'ю.

Законом про мобілізацію можуть закріпити бронювання кінцевих бенефіціарів підприємств, важливих для економіки

Натомість державних службовців категорії «Б», «В», осіб, які працюють на посадах держслужби в органах місцевого самоврядування будуть бронювати не більше 50% кількості військовозобов’язаних цих категорій у зазначених органах.

Як підготуватися до конкурсу у ВАКС так, щоб перемогти: практичні поради від ВККС та суддів Вищого антикорупційного суду

Судді Вищого антикорупційного суду Олег Коліуш, Ігор Строгий, Віктор Маслов, Тетяна Криклива, Тимур Хамзін, Інна Білоус та Олексій Кравчук розповіли, як кандидатам на посади суддів ВАКС та АП ВАКС готуватися до конкурсу та на що обов’язково необхідно звернути увагу.

  1. У світі

Чи відправить НАТО свої війська в Україну: відповідь Єнса Столтенберга

20:51, 11 березня 2024
Єнс Столтенберг відповів, чи збирається НАТО відправити війська в Україну.
Чи відправить НАТО свої війська в Україну: відповідь Єнса Столтенберга
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генсек НАТО Єнс Столтенберг після заяв президента Франції Еммануеля Макрона про те, що союзники не повинні виключати розміщення військ НАТО в Україні, повідомив, що у Альянсу не має таких планів, передає Sky News.

Він наголосив, що НАТО, як і раніше, не планує відправляти свої війська в Україну, оскільки Альянс «не є стороною конфлікту».

Також Столтенберг зазначив, навіть якщо деякі країни НАТО вирішать індивідуально відправити війська в Україну, це вплине на всіх союзників у цілому, оскільки вони пов'язані з пактом про колективну оборону.

На запитання, чи припустився Макрон помилки, коли сказав про «стратегічну двозначність» щодо можливого розміщення західних військ в Україні, Столтенберг сказав: «Я думаю, потрібно, щоб ми проконсультувалися, і щоб у нас був загальний підхід до таких важливих тем, тому що вони є важливими для всіх нас».

Як повідомляла «Судово-юридична газета», президент Франції Макрон заявив про можливість відправки сухопутних військ західних країн в Україну. 

Також Німеччина та Велика Британія не відправлятимуть свої війська в Україну. Цієї ж позиції дотримується і Канада.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Федорова
    Наталія Федорова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Степан Шимків
    Степан Шимків
    голова Рівненського апеляційного суду
  • Юрий Трясун
    Юрий Трясун
    член Етичної Ради