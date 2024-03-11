Чи відправить НАТО свої війська в Україну: відповідь Єнса Столтенберга

Єнс Столтенберг відповів, чи збирається НАТО відправити війська в Україну.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг після заяв президента Франції Еммануеля Макрона про те, що союзники не повинні виключати розміщення військ НАТО в Україні, повідомив, що у Альянсу не має таких планів, передає Sky News.

Він наголосив, що НАТО, як і раніше, не планує відправляти свої війська в Україну, оскільки Альянс «не є стороною конфлікту».

Також Столтенберг зазначив, навіть якщо деякі країни НАТО вирішать індивідуально відправити війська в Україну, це вплине на всіх союзників у цілому, оскільки вони пов'язані з пактом про колективну оборону.

На запитання, чи припустився Макрон помилки, коли сказав про «стратегічну двозначність» щодо можливого розміщення західних військ в Україні, Столтенберг сказав: «Я думаю, потрібно, щоб ми проконсультувалися, і щоб у нас був загальний підхід до таких важливих тем, тому що вони є важливими для всіх нас».

Як повідомляла «Судово-юридична газета», президент Франції Макрон заявив про можливість відправки сухопутних військ західних країн в Україну.

Також Німеччина та Велика Британія не відправлятимуть свої війська в Україну. Цієї ж позиції дотримується і Канада.

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