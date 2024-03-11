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  1. У світі

Вперше в історії – український фільм отримав «Оскар»

08:20, 11 березня 2024
Фільм «20 днів у Маріуполі» переміг у категорії найкраща документальна стрічка.
Вперше в історії – український фільм отримав «Оскар»
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Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова став першою стрічкою від України, що здобула премію «Оскар».

Фільм визнали «Найкращою повнометражною документалкою».

Режисер виголосив промову, яку назвали найсильнішим виступом на церемонії, пише «Бабель».

«Дякую всім, хто допомагав створити цей фільм і супроводжував мене в цій подорожі. Це перший «Оскар» в історії України. Це честь для мене. Але напевно я буду першим режисером на цій сцені, який скаже, краще б я ніколи не знімав цього фільму. Якби я міг змінити це. Щоб росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я б віддав все, щоб росія не вбивала десятки тисяч моїх співгромадян українців. Я б хотів, щоб були звільнені всі заручники, всі солдати, які захищають свої землі і всі цивільні, які зараз перебувають в їхніх в’язницях. Я не можу змінити історію. Не можу змінити минулого. Але. Ми всі, всі хто в цьому залі, найталановитіші люди в світі, можемо зробити так, щоб правда перемогла. І люди Маріуполя та ті, хто віддали свої життя, ніколи не будуть забуті. Тому що кінематограф формує спогади. А спогади формують історію. Дякую всім. Дякую Україні. Слава Україні!», - сказав Мстислав Чернов.

Як ми писали, український фільм «20 днів у Маріуполі» боротиметься за золоту статуетку «Оскара».

Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка і продюсерка Василіса Степаненко.

Вони як команда інформагенції Associated Press приїхали у Маріуполь за годину до повномасштабного вторгнення рф і провели там в умовах облоги майже місяць.

Вони залишалися єдиними міжнародними журналістами в оточеному місті та документували все, що там відбувається – гуманітарну катастрофу, викликану російською облогою, воєнні злочини, масові поховання цивільних, роботу лікарів, які розпачливо реєстрували смерті дітей, від підлітків до немовлят.

Завдяки Чернову та команді світ вперше побачив багато знаменитих пронизливих фото Маріуполя, у тому числі наслідки бомбардування пологового будинку №3.

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