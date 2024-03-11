У Кривому Розі невідомі відкрили стрільбу по чоловіку – поліція

В результаті стрілянини з травматичної зброї постраждав чоловік.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Кривому Розі невідомі стріляли в чоловіка з травматичної зброї. Постраждалий у лікарні, а правоохоронці встановлюють причетних. Про це повідомили у поліції області.

За повідомленням, 10 березня до поліції надійшла інформація про стрілянину на території Покровського району міста. На місце виїхали правоохоронці.

Відомості за даним фактом були внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Зараз поліцейські з'ясовують всі обставини злочину. Вживаються заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до хуліганських дій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.