В Кривом Роге неизвестные открыли стрельбу по мужчине – полиция

В результате стрельбы из травматического оружия пострадал мужчина.

В Кривом Роге неизвестные стреляли в мужчину из травматического оружия. Пострадавший в больнице, а правоохранители устанавливают причастных. Об этом сообщили в полиции области.

По сообщению, 10 марта в полицию поступила информация о стрельбе на территории Покровского района города. На место выехали правоохранители.

Ведомости по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства преступления. Принимаются меры для установления и задержанию лиц, причастных к хулиганским действиям.

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