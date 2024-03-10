Украинский фильм «20 дней в Мариуполе» будет бороться за золотую статуэтку Оскара

В номинации «Лучший документальный фильм» представлен фильм «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова.

Источник фото: коллаж Ника Назаренко/Общественное Культура

В ночь с 10 на 11 марта станет известно, кто заберет золотые статуэтки самой престижной кинопремии. В номинации «Лучший документальный фильм» представлен и фильм «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова, представляющий Украину, напоминают в МКИП.

Вместе с Черновым над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсерка Василиса Степаненко.

Они как команда информагентства Associated Press приехали в Мариуполь за час до полномасштабного вторжения рф и провели там в условиях осады почти месяц.

Они оставались единственными международными журналистами в окруженном городе и документировали все происходящее – гуманитарную катастрофу, вызванную российской осадой, военные преступления, массовые захоронения гражданских, работу врачей, которые отчаянно регистрировали смерти детей, от подростков до младенцев.

Благодаря Чернову и команде мир впервые увидел многие знаменитые пронзительные фото Мариуполя, в том числе последствия бомбардировки роддома №3.

Церемонию можно будет посмотреть в более чем 200 странах. Как писала «Судебно-юридическая газета», в Украине ее будет транслировать Общественное Культура.

Трансляция начнется с красной дорожки в 00.30 по киевскому времени. Уже в 1:00 состоится начало церемонии награждения.

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