12 фактів, які потрібно знати про церемонію премії Оскар цього року

Церемонія вручення нагород американської кіноакадемії відбудеться у ніч з 10 на 11 березня.

Джерело фото: Entertainment Weekly

2023-й рік для кіноіндустрії видався яскравим. Відповідно все це відбилося в номінаціях на премію Оскар цього року. Як ми писали, церемонія вручення нагород американської кіноакадемії відбудеться у самому серці Голлівуду у неділю, 10 березня.

Попередня церемонія увійшла в історію завдяки успіху новаторського фантастичного комедійного бойовика "Все скрізь і одразу". Як пише "ВВС Україна", 2024-го американська кіноакадемія продовжить цей тренд, оскільки такі картини, як "Американське чтиво" та "Вбивці квіткового місяця", своїми номінаціями ламають нові бар'єри.

12 цікавих фактів і, можливо, епохальних подій, які можуть очікувати на церемонії вручення Оскара цього року:

Емма Стоун може приєднатися до ексклюзивного клубу

Зірка "Бідних-нещасних" може стати восьмою акторкою, яка отримала у віці до 35 років двох "Оскарів". Перша золота статуетка дісталася їй у 2017 році за фільм "Ла-Ла Ленд".

Якщо це станеться, вона піде стопами Меріл Стріп, Джоді Фостер, Елізабет Тейлор, Бетт Девіс, Луїзи Райнер, Олівії де Хевілленд і Гіларі Свенк. Жоден актор-чоловік не досяг такого ж успіху.

Стоун також стала другою жінкою, номінованою за акторську та продюсерську роботу в одному фільмі, після Френсіс Макдорманд за "Землю кочівників" у 2020 році.

Проте перемога Стоун у номінації "найкраща акторка" аж ніяк не гарантована — у цій категорії боротьба розгорнеться між нею та зіркою "Вбивць квіткового місяця" Лілі Гладстоун.

Саундтрек до фільму "Барбі" має більше шансів на статуетку, ніж його режисер

Попри те, що фільм "Барбі" не отримав номінацій на найкращу режисуру та найкращу актрису, він уже увійшов до історії "Оскара".

Грета Гервіг, режисерка та співавторка фільму, стала єдиним режисером, чиї перші три фільми номінували на найкращий фільм - "Леді Берд", "Маленькі жінки" та "Барбі".

Проте не виключено, що "Барбі" виграє лише одну із восьми номінацій — за найкращу оригінальну пісню What Was I Made For? у виконанні Біллі Айліш.

Це нагадає історію фільму 2018 року "Зірка народилася" (A Star Is Born) із Бредлі Купером. Ця картина також була номінована у восьми категоріях, але здобула лише одну нагороду за пісню Леді Гагі Shallow.

Найбільша кількість іноземних неангломовних стрічок, номінованих на премію "найкращий фільм"

У 2020 році фільм "Паразити" увійшов в історію "Оскара" як перший неангломовний фільм, який отримав нагороду за найкращий фільм.

За кілька тижнів до того режисер Пон Джун Хо пожартував, приймаючи "Золотий глобус" за найкращий фільм іноземною мовою, що "варто лише подолати бар'єр субтитрів заввишки один дюйм, як ви познайомитеся з величезною кількістю дивовижних фільмів".

Чотири роки потому члени американської кіноакадемії, схоже, прислухалися до поради Джун Хо: на премію за найкращий фільм номінували більше фільмів іноземними мовами, ніж будь-коли раніше.

У 2024 році в номінації "найкращий фільм" на премію "Оскар" презентували два фільми іноземними мовами, а також один американський, але частково знятий іноземною мовою.

Хоча ця цифра не видається вражаючою, це новий рекорд за всю 96-річну історію премії, в якій ще жодного разу за один рік у номінації на найкращий фільм не номінували більше одного фільму не англійською мовою.

Французька судова драма "Анатомія падіння" Жюстін Тріє, яка дебютувала на кінофестивалі в Каннах, номінована на найкращий фільм, а також у чотирьох інших категоріях, включаючи найкращу режисуру та найкращий оригінальний сценарій.

Фільм Джонатана Глейзера "Зона інтересів" (The Zone Of Interest), драма про Голокост німецькою мовою, знята у Великій Британії, отримала номінацію на найкращий фільм, а також чотири додаткові номінації.

У номінації "найкращий фільм" цього року також представлена драма кореянки Селін Сонг "Минулі життя", яка розповідає про втрачене кохання корейською та англійською мовами.

Кілліан Мерфі збирається зламати десятирічний тренд

"Опенгеймер" - фаворит церемонії цього року, причому в основних номінаціях, включаючи "найкращий фільм".

Якщо перемога дістанеться ірландцю Кілліану Мерфі за найкращу акторську гру, це буде перший випадок з 2012 року, коли один фільм виграє статуетки і в категорії "найкращий фільм", і в категорії "найкращий актор". Востаннє такого успіху досягли фільм "Артист" та його зірка Жан Дюжарден.

Кілліан Мерфі також може стати першим в історії переможцем у номінації "найкращий актор", який народився в Ірландії.

Цього року на "Оскар" номіновано чотири сімейні пари

Режисер Жюстін Тріє написала "Анатомію падіння" у співавторстві зі своїм партнером Артуром Харарі. Обидва вони номіновані у категорії "найкращий оригінальний сценарій".

На церемонії вручення "Золотих глобусів" Тріє розповіла, що вони спільно розробляли сценaрій, "застрягши вдома" під час пандемії. "Дивним чином", пожартувала вона, в результаті вони не вбили один одного.

Крістофер Нолан та Емма Томас номіновані як продюсери "Опенгеймера" в номінації "найкращий фільм".

Грета Гервіг та Ноа Баумбак номіновані за сценарій до фільму "Барбі", а Марго Роббі та Том Акерлі як продюсери в номінації "найкращий фільм".

Бредлі Купер — п'ята за кількістю номінацій людина, яка ще жодного разу не отримала "Оскар"

Актор, який здобув популярність після фільму "Похмілля у Вегасі", був номінований на "Оскара" 12 разів за свою акторську, режисерську роботу та підготовку сценаріїв.

Але досі він не виграв жодної статуетки.

Великою кількістю номінацій без перемоги можуть похвалитися лише звукорежисер Грег Рассел (16 номінацій), композитор Томас Ньюман (15), автор пісень Даян Воррен (15) та постановник спецефектів Деніел Судік (13).

Цього року Куперу навряд чи вдасться перервати свою серію невдач, оскільки його фільму "Маестро" не пророкують перемогу в номінаціях (їх три — "найкращий актор", "найкращий фільм" та "найкращий оригінальний сценарій").

Два номінанти встановили рекорд серед акторів-геїв

Вперше в історії два публічні актори-геї номіновані за ролі відкритих геїв.

Це Колман Домінго, який грає активіста руху за громадянські права Баярда Растіна ("Растін"), і Джоді Фостер, яка зіграла роль Бонні Столл, подруги і тренера плавчині Даяни Найед ("Даяна Найед").

Єдиний раз, коли відкритий гей-актор був номінований на Оскар, був у 1998 році. Сер Іен Маккеллен був номінований за фільм "Боги та монстри", і також за роль відкритого гея.

Лілі Гладстоун – перша в історії корінна американка, номінована на найкращу акторку

37-річна акторка — не перша представниця корінного населення, номінована на звання найкращої актриси: до неї були Кейша Касл-Хьюз із фільму "Той, хто осідлав кита" та Ялиця Апарісіо з "Роми".

Але зірка "Вбивць квіткового місяця" – перша представниця США. Акторка родом із резервації індіанців блекфіт на півночі Монтани.

Вона вже отримала призи SAG Awards та "Золотий глобус", і в обох випадках у своїх виступах вона говорила своєю рідною алгонкінською мовою блекфут.

Фільм "Американське чтиво" вже побив рекорд

Номінації Джеффрі Райта та Стерлінга К. Брауна ознаменували перший випадок, коли два чорношкірі актори були номіновані в головних і допоміжних категоріях за той самий фільм.

"Американське чтиво" розповідає про розчарованого чорношкірого автора, який жартома пише книгу, де представляє расові стереотипи, а видавці зі шкіри геть лізуть, щоб випустити її.

10. Роберт Дауні-молодший майже напевно отримає "Оскара" завдяки Крістоферу Нолану

Цей рік відрізняється від попередньої номінації Дауні-молодшого у 2008 році на найкращого актора другого плану за фільм "Солдати невдачі".

Тоді він поступився золотою статуеткою Хіту Леджеру, який зіграв Джокера в "Темному лицарі".

Роберт Дауні-молодший зіграв Льюїса Штрауса, який очолював Комісію з атомної енергії США у 1950-х роках.

Цього року Дауні-молодший майже напевно переможе завдяки своїй ролі у фільмі "Опенгеймер", який також зняв Крістофер Нолан.

11. Один композитор помер до оголошення його номінації на Оскар

Канадський музикант Роббі Робертсон, також відомий як учасник рок-гурту The Band, написав саундтрек до фільму "Вбивці квіткового місяця".

Робертсон та режисер Мартін Скорсезе співпрацювали над кількома фільмами протягом десятиліть, але композитор, на жаль, помер у серпні минулого року, так і не встигнувши випустити "Вбивць".

Музикант також працював над музикою до таких фільмів, як "Скажений бик", "Король комедії", "Колір грошей", "Казино", "Банди Нью-Йорка", "Вовк з Волл-стріт" та "Ірландець".

Він посмертно номінований на премію за найкращу оригінальну партитуру, а Скорсезе присвятив "Убивць квіткового місяця" пам'яті Робертсона.

12. Український фільм серед номінантів

Цього року серед номінантів є і український фільм. Документальну стрічку "20 днів у Маріуполі" українського журналіста і фотографа Мстислава Чернова номінували на "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм".

Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка і продюсерка Василіса Степаненко.

Вони як команда інформагенції Associated Press приїхали у Маріуполь за годину до повномасштабного вторгнення росії і провели там в умовах облоги майже місяць.

Вони залишалися єдиними міжнародними журналістами в оточеному місті та документували все, що там відбувається - гуманітарну катастрофу, викликану російською облогою, воєнні злочини, масові поховання цивільних, роботу лікарів, які розпачливо реєстрували смерті дітей, від підлітків до немовлят.

Завдяки Чернову та команді світ вперше побачив багато знаменитих пронизливих фото Маріуполя, у тому числі наслідки бомбардування пологового будинку №3.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.