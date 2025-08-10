Стало відомо, чи зараховується до доходу для призначення субсидії виплата до Дня Незалежності

Разова грошова виплата до Дня Незалежності не включається до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства під час призначення та розрахунку розміру субсидії.

Пенсійний фонд України роз’яснив, чи зараховується до середньомісячного сукупного доходу для призначення субсидії виплата до Дня Незалежності.

Під час обчислення житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

До сукупного доходу включаються: заробітна плата; грошове забезпечення військовослужбовців; пенсія; стипендія, крім соціальної, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа; соціальні виплати, у тому числі пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу; допомога по безробіттю, інші страхові виплати; грошові перекази, отримані із-за кордону; дивіденди від цінних паперів; інші доходи, а також кошти, отримані особою від оренди землі, продажу майна тощо.

Водночас разова грошова виплата до Дня Незалежності України як одноразово отримана протягом одного календарного року не включається до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства під час призначення та розрахунку розміру житлової субсидії (пункт 7 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою КМУ від 22.07.2020 №632).

