Стало известно, зачисляется ли в доход для назначения субсидии выплата ко Дню Независимости

Разовая денежная выплата ко Дню Независимости не включается в среднемесячный совокупный доход домохозяйства во время назначения и расчета размера субсидии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд Украины разъяснил, учитывается ли при расчете среднемесячного совокупного дохода для назначения субсидии выплата ко Дню Независимости.

При начислении жилищной субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

В совокупный доход включаются: заработная плата; денежное обеспечение военнослужащих; пенсия; стипендия, кроме социальной, которая предоставляется детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа; социальные выплаты, в том числе льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа; пособие по безработице, другие страховые выплаты; денежные переводы, полученные из-за границы; дивиденды от ценных бумаг; другие доходы, а также средства, полученные лицом от аренды земли, продажи имущества и т. п.

В то же время разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины, как единовременно полученная в течение одного календарного года, не включается в среднемесячный совокупный доход домохозяйства при назначении и расчете размера жилищной субсидии (пункт 7 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением КМУ от 22.07.2020 №632).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.