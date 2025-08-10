У Києві готують цифровізацію перепусток та наведуть лад із нічними таксі — Тимур Ткаченко

КМВА працює над легалізацією роботи таксі під час комендантської години.

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко відреагував на розслідування про роботу нічних таксі у столиці.

За його словами, система перепусток для пересування вночі у столиці роками працювала безконтрольно, а офіційного реєстру виданих дозволів взагалі не існує.

Ткаченко наголосив, що запустив процес цифровізації паперових перепусток. За зразок взяли досвід Вінницької ОВА, а технічну розробку доручили ГІОЦ («Київ Цифровий»).

Мета — повністю скасувати паперові документи та змінити процедури надання дозволів на нічний рух.

Щодо проблеми нічних таксі під час комендантської години, він повідомив, що КМВА вже кілька місяців веде переговори з ключовими сервісами перевезень, аби забезпечити їх легальну роботу для соціальних потреб.

«Ми розуміємо важливість цього питання, але оголошувати деталі будемо лише після досягнення конкретного результату», — додав Ткаченко.

Так, раніше Bihus.info опублікувало розслідування про роботу нелегальних нічних таксі в Києві, які не сплачують податки, а також працюють за фальшивими перепустками, створення яких оцінюють у 300-500 доларів.

