В Киеве готовят цифровизацию пропусков и наведут порядок с ночными такси — Тимур Ткаченко

КМВА работает над легализацией работы такси во время комендантского часа.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отреагировал на расследование о работе ночных такси в столице.

По его словам, система пропусков для передвижения ночью в Киеве годами работала бесконтрольно, а официального реестра выданных разрешений вообще не существует.

Ткаченко подчеркнул, что запустил процесс цифровизации бумажных пропусков. За образец был взят опыт Винницкой ОВА, а техническую разработку поручили ГИОЦ («Киев Цифровой»).

Цель — полностью отменить бумажные документы и изменить процедуры предоставления разрешений на ночное передвижение.

Что касается проблемы ночных такси во время комендантского часа, он сообщил, что КГВА уже несколько месяцев ведёт переговоры с ключевыми сервисами перевозок, чтобы обеспечить их легальную работу для социальных нужд.

«Мы понимаем важность этого вопроса, но объявлять детали будем только после достижения конкретного результата», — добавил Ткаченко.

Ранее Bihus.info опубликовало расследование о работе нелегальных ночных такси в Киеве, которые не платят налоги, а также используют поддельные пропуска, изготовление которых оценивается в 300–500 долларов.

