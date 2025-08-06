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Вища рада правосуддя затвердила Комунікаційну стратегію на 2025-2029 роки, але хто та як буде її втілювати у життя, незрозуміло

07:50, 6 серпня 2025
Без розуміння хто, коли та за які гроші буде реалізовувати Комунікаційну стратегію ВРП, Стратегія може залишитися лише черговою декларацією про наміри.
Вища рада правосуддя затвердила Комунікаційну стратегію на 2025-2029 роки, але хто та як буде її втілювати у життя, незрозуміло
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Вища рада правосуддя 31 липня 2025 року затвердила свою Комунікаційну стратегію на 2025-2029 роки.

Розробка та затвердження Комунікаційної стратегії, як зазначено у тексті, відбулися з метою дотримання вимог Дорожньої карти з питань верховенства права, виконання якої є необхідним заради євроінтеграційних перспектив України.

Як зазначено у рішенні ВРП, затвердження Комунікаційної стратегії «має на меті утвердження Вищої ради правосуддя як органу з лідерською позицією в судовій владі України, що системно розв’язує проблеми судочинства, а також створення передумов для об’єктивного висвітлення роботи судів, формування довіри та поваги до органів системи правосуддя в контексті виконання комплексу реформ у межах переговорного процесу щодо членства України в ЄС».

Безпосереднє виконання Стратегії, судячи з її тексту, буде покладено на Прес-центр судової влади та прес-офіс самої Вищої ради правосуддя.

Також планується реанімувати інститут суддів-спікерів в судах, на яких вчергове буде покладене завдання з підвищення довіри до судової влади на рівні конкретних судів.

Стратегія передбачає і у певній мірі «пропагандистську» складову у висвітленні діяльності судової влади:

- розповіді про суддів, які «демонструють людяність, героїзм та внесок у справедливість (наприклад, судді на фронті, волонтерство, вироки щодо воєнних злочинів)

- просування світоглядних тем (героїзм, жертовність, лідерство) для створення «емоційного зв’язку із суспільством»

- прозоре висвітлення реальних умов роботи судів (велике навантаження, недофінансування, брак кадрів) для руйнування стереотипів стосовно судової влади.

Проблема полягає у тому, що всі ці ідеї судова влада вже намагалася реалізувати, особливо у 2015-2019 роках. Результат в цілому виявився не надто переконливим, а в останні роки в питаннях судової комунікації взагалі фіксується відчутний регрес.  

Також слід нагадати, що ідея «замкнути» комунікації ВРП та судової влади в цілому на Прес-центрі судової влади, вже реалізовувалася на практиці, починаючи з 2017 року. Однак якогось суттєвого успіху досягти так і не вдалося.

Крім того, не зовсім зрозуміло, хто буде оплачувати заходи з реалізації Стратегії. Адже, якщо оплачувати реалізацію цього доволі амбітного проекту будуть іноземні проекти технічної допомоги, то навряд чи хтось зможе гарантувати, що комунікації судової влади будуть розвиватися у тому напрямку, який відповідає інтересам судової влади, а не самих іноземних проектів технічної допомоги.

Завдання Стратегії

Серед завдань, які має виконати Стратегія, зокрема, зазначені:

- підвищення обізнаності громадян щодо статусу, повноважень, засад організації та діяльності ВРП

- збільшення в медіа обсягу інформації, спрямованої на зміну сприйняття діяльності ВРП, утвердження репутації та підвищення авторитету

- формування іміджу ВРП як органу, що посилює незалежність судової влади, вирішує проблемні питання судів та досягає результатів у взаємодії з іншими органами влади

- удосконалення співпраці з медіа та журналістами для своєчасного поширення достовірної інформації про діяльність ВРП і судів

- ефективна протидія дезінформації, фейкам та маніпуляціям щодо діяльності ВРП через моніторинг інформаційного поля та оперативне реагування, оскільки негативні новини поширюються особливо швидко

- сприяння правовій освіті громадян через доступний просвітницький контент у простій формі для підвищення правової обізнаності та розуміння ролі судів

- систематичне створення історій, які демонструють людяність і доступність суддів, їхній внесок у справедливість, захист прав і свобод громадян України

- висвітлення реальних умов роботи судів (перевантаження, недофінансування, брак кадрів) для зміни сприйняття та залучення суспільства до діалогу щодо необхідних реформ

- комплексна підготовка до кризових ситуацій через створення сценаріїв реагування для швидкого переривання негативного циклу суспільної думки, що є особливо актуальним за наявних показників недовіри.

Також зазначено, що у своїй діяльності Вища рада правосуддя буде дотримуватися принципу «реагування на негативні явища в судовій системі з позиції їх об’єктивного аналізу і протидії», а також «активно інформувати про заходи реагування на такі події з метою формування у суспільстві впевненості у тому, що судова система готова до вирішення внутрішніх проблем та самоочищення».

Напрями роботи ВРП у сфері комунікацій

 

Напрями роботи ВРП у межах Комунікаційної стратегії анонсовано наступні:

- призначення / звільнення суддів

- дисциплінарні процедури щодо суддів.

- оцінка дій судді при порушенні вимог несумісності.

- фінансове та матеріально-технічне забезпечення судів.

- правова освіта громадян через пояснення ключових процедур ВРП (наприклад, дисциплінарна процедура)

- систематичне висвітлення історій суддів, які демонструють людяність, героїзм та внесок у справедливість (наприклад, судді на фронті, волонтерство, вироки щодо воєнних злочинів).

- просування світоглядних тем (героїзм, жертовність, лідерство) для створення емоційного зв’язку із суспільством.

- прозоре висвітлення реальних умов роботи судів (перевантаження, недофінансування, брак кадрів) для руйнування стереотипів і формування об’єктивного розуміння викликів.

- допомога в організації висвітлення судових процесів щодо воєнних злочинів для демонстрування внеску судів у справедливість та експорту українських цінностей і досвіду на міжнародну арену.

- превентивне створення позитивних наративів через історії успіху та просвітницький контент для зменшення впливу кризових ситуацій, особливо з огляду на наявний рівень недовіри.

Інструменти для реалізації Стратегії

Також у Стратегії визначено, якими саме засобами Рада правосуддя планує реалізовувати свою Стратегію. Це:

- офіційний сайт ВРП.

- соціальні мережі: Facebook, Telegram, X, YouTube, Viber.

- розділ «Прес-центр» на веб-порталі «Судова влада України».

-  платформи для прямого діалогу з громадянами (наприклад, Q&A-сесії в соцмережах) для скорочення дистанції між судами та суспільством і безпосередньої взаємодії з тими, хто відчуває недовіру

- профільні, міжнародні, загальнонаціональні та регіональні медіа

- телебачення, радіо, інформаційні агентства.

- платформи для подкастів та інтерактивні формати (Q&A-сесії, вебінари).

- співпраця з локальними медіа для просування історій, які наближають суди до громадян.

- партнерство з факультетами журналістики для розвитку судової журналістики та якісного висвітлення судових процесів.

-  конференції, круглі столи, брифінги, прес-конференції.

- презентації узагальнень, щорічної доповіді про стан забезпечення незалежності суддів, аналітичних матеріалів.

- майданчик для обміну досвідом між судами.

- можливі зустрічі представників судових органів у форматі консультаційної ради для узгодження комунікаційних підходів.

- публічні заходи з висвітленням ціннісних тем (ушанування Захисників, судові вироки щодо воєнних злочинів) для формування спільної ідентичності.

- освітні заходи для журналістів і студентів щодо висвітлення судових процесів, зокрема з розгляду воєнних злочинів.

- ініціативи із залучення громадськості, такі як громадські майстер-класи, які розв’язують конкретні проблеми громадян, перетворюють пасивних отримувачів інформації на активних учасників управління, що може допомогти підвищити рівень довіри.

Прес-центр судової влади

Відповідно до Стратегії, важлива роль буде відведена Прес-центру судової влади. Прес-центр буде діяти таким чином:

- надавати методологічну підтримку суддям-спікерам і головам судів

- сприяти інформаційному супроводу резонансних справ

- проводити регулярні консультації із суддями-спікерами для обміну інформацією та узгодження комунікаційних практик

- створити сценарії реагування на типові кризові ситуації (порушення етики суддею, резонансні рішення, дезінформація) для забезпечення швидкої координації

- сформувати пул суддів-спікерів для активної комунікації із суспільством з метою демонстрування відкритості

- механізми «доставки» контенту до зацікавлених аудиторій через судову журналістику та локальні спільноти, ураховуючи обмежену конкуренцію з масовими медіа.

Кризові комунікації судової влади

Окремо Стратегія приділяє увагу розвитку так званих «кризових комунікацій», тобто інформаційному реагуванню на складні ситуації, які можуть нашкодити репутації судової влади.

Пропонується зробити наступне:

- розробити алгоритм кризового реагування: виявлення сигналів тривоги, аналіз ситуації, оцінка ризиків, внутрішня координація, «підготовка людино центричної відповіді, публікація, супровід і довгострокове корегування образу»

- створити групи з управління кризою у сфері комунікації, яка включає чіткий розподіл обов’язків та терміни реагування

- запровадити моніторинг інформаційного поля через цифрові інструменти для виявлення потенційних ризиків

- проводити регулярні консультації суддів-спікерів та працівників апаратів щодо взаємодії з медіа для уникнення помилок

- створити «превентивно» позитивні наративи через «історії суддів із метою зменшення впливу негативних «очевидностей» під час криз».

- зробити так, щоб судді-спікери швидко реагували на ті або інші резонансні події.

Очікувані результати

Відповідно до розрахунків розробників Стратегії, вдасться досягнути наступного:

- підвищення рівня обізнаності громадян про діяльність ВРП

- зростання відвідуваності сайту ВРП на 10% протягом року

- збільшення кількості підписників у соцмережах на 10% за рік

- зростання довіри до ВРП та судової влади в цілому

- підвищення індексу довіри до судової влади на 5% за два роки.

Ресурси, необхідні для втілення Стратегії у реальність

У Вищій раді правосуддя планують орієнтуватися на наступні ресурси:

- виділення окремого бюджету на комунікаційні кампанії, навчання персоналу та технічне оснащення (аналітичні інструменти, обладнання для створення контенту)

- забезпечення фінансування Прес-центру судової влади та підтримки комунікаційних ініціатив

- співпраця з міжнародними партнерами

- партнерство з освітніми установами для розвитку судової журналістики

- виділення ресурсів на створення контенту, який чесно висвітлює реальні умови роботи судів, та механізмів «доставки» цього контенту до зацікавлених аудиторій

- виділення ресурсів на впровадження алгоритму кризового реагування, зокрема інструментів моніторингу.

З повним текстом Комунікаційної стратегії на 2025-2029 роки можна ознайомитися нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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Вища рада правосуддя затвердила Комунікаційну стратегію на 2025-2029 роки, але хто та як буде її втілювати у життя, незрозуміло

Без розуміння хто, коли та за які гроші буде реалізовувати Комунікаційну стратегію ВРП, Стратегія може залишитися лише черговою декларацією про наміри.

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